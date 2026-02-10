Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ve 107 fişek ele geçirdi.
Gaziantep'te düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silah kaçakçılarının ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 107 fişek ele geçirdi, 1 zanlıyı yakaladı.
Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel