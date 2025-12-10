Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, yaptıkları operasyonda 1 uzun namlulu silah ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.