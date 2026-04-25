Gaziantep'te şiddet ve taciz iddiasıyla babasını öldüren çocuk tutuklandı

GAZİANTEP'te kendisine şiddet ve tacizde bulunduğu gerekçesiyle babası Ali B.'yi (42) boğazından bıçaklayarak öldürüp emniyete teslim olan E.B. (14) adlı kız çocuğu, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Güzelvadi Mahallesi'nde meydana geldi. E.B., babası Ali B.'yi, boynundan bıçakladı. Ali B. kanlar içinde yere yığılırken, E.B. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri Ali B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Adli tıp morguna kaldırılan Ali B.'nin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Babasının kendisine şiddet ve tacizde bulunduğunu için öldürdüğünü öne süren E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. E.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

