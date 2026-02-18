Gaziantep'te sahte engelli raporu operasyonunda 40 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te para karşılığında sahte engelli raporu düzenlediği gerekçesiyle 40 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda kentte bulunan hastaneler ve kamu kurumlarındaki bağlantıları sayesinde engellilere tanınan ayrıcalıklardan yararlanmak isteyen kişilere para karşılığında sahte rapor düzenlediği gerekçesiyle 40 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde hastane personelinin gerçek hasta yerine başka birini röntgen odasına götürme anı ve şüphelilerin adreslerde yapılan arama yer alıyor.