Gaziantep'te Sağanak Yağmur Trafiği Aksattı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak yağmur, 37 derece civarında seyreden hava sıcaklığıyla birlikte yolda su birikintilerine neden oldu. Polis ekipleri, trafiğin aksamaması için önlemler aldı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde sağanak etkili oldu.
Hava sıcaklığının 37 derece civarında seyrettiği kentte, öğleden sonra başlayan yağmur sağanağa dönüştü.
Sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.
Polis ekipleri, kentin önemli kavşaklarında trafiğin aksamaması için önlem aldı.
Kaynak: AA / Uğur Aydıntürk - Güncel