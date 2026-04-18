Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle merkez Esenyurt Mahallesi ile kırsal Gökçedere ve Yukarıolucak mahallelerinde dere ve su taşkınları yaşandı.

Nurdağı Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde dere taşkınlarının önüne geçilebilmesi için iş makineleriyle çalışma yaptı.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, AA muhabirine, ilçe merkezi Esenyurt Mahallesi ile Gökçedere ve Yukarıolucak mahallelerinde dere ve su taşkınları sonucunda bazı ev ve iş yerlerini su bastığını söyledi.

Yağıştan dolayı bazı araçların sular altında kaldığını, ekiplerin hızlıca hareket etmesiyle dere taşkınlarının önlendiğini belirten Yıldırır, şunları kaydetti:

"Yoğun yağışlar nedeniyle oluşabilecek dere taşkınlarına karşı ekiplerimiz şu an sahada ve teyakkuz halindedir. Hemşerilerimizin can ve mal güvenliği için gerekli tüm önlemler alınmakta olup, çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Lütfen dere yataklarına ve riskli bölgelere yaklaşmamaya özen gösteriniz."

Gökçedere Muhtarı Ümit Kaçakçı ise mahallede derenin taşması sonucu 150 evin sudan etkilendiğini, belediye ekiplerinin anında yardımlarına yetiştiğini ifade etti.

Nurdağı Belediyesi ekipleri, 25 iş makinesiyle müdahalede bulunarak suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.