Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep'te Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Sular Altında Bıraktı

Gaziantep'te Sağanak Yağış Cadde ve Sokakları Sular Altında Bıraktı

9 Aralık 2023 00:34 Son Güncelleme: 00:36 Abone Ol

Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Birçok araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı. İtfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve mahsur kalanlar kurtarıldı. Yağışın etkisi sürerken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.