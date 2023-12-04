Gaziantep'te Roma dönemine ait mezar bulundu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir evin bahçesinde çökme sonucu Roma dönemine ait tek oda mezar, insan kemiği ve çömlek bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde artçılar sürerken, bir vatandaş, 1 Aralık'ta bahçesinde çökme olduğunu belirterek, İl Jandarma Komutanlığı'na bilgi verdi. Bölgede güvenlik tedbiri alınırken, çökme sonucu ortaya çıkan buluntular dikkat çekti. Gaziantep Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verildi. İncelemede, 2,5 metre yüksekliğinde Roma dönemine ait tek oda mezar, 5 adet insan kemiği, 1 adet içi boş çömlek ve 1 adet bronz fibula iğnesi bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nca koruma altına alınan bölgede, incelemelerin sürdüğü bildirildi.