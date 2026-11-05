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Gaziantep'te POS tefeciliğine yönelik operasyonda 21 kişi hakkında işlem yapıldı

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Gaziantep'te POS tefeciliğine yönelik operasyonda 21 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 44 kredi kartı, 12 cep telefonu, 9 POS cihazı, 3 dizüstü bilgisayar, 1 milyon 82 bin 715 lira ve 660 avro ele geçirildi; ayrıca 16 iş yerine yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te düzenlenen tefecilik operasyonunda 21 kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, POS tefeciliğine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 44 kredi kartı, 12 cep telefonu, 9 POS cihazı, 3 dizüstü bilgisayar, 1 milyon 82 bin 715 lira ve 660 avro ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 21 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile vergi levhası bulunmayan 16 iş yerine ilişkin yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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