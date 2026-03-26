Gaziantep'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Bulvarı'nda şüphelendikleri 27 AZY 744 plakalı otomobilde inceleme yapmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı.

Bulvarda yaşanan kovalamaca sonucu, araç, lastiğine ateş edilerek durduruldu.

Yapılan incelemede sürücü G.A'nın "tehdit", "hakaret", "yaralama" ve "terör örgütü PKK üyesi olma" suçlarından 8 dosyasının olduğu ve hakkında yakalama kararının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı G.A, işlemleri için emniyete götürüldü.