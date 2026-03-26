Gaziantep'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep'te polisten kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Gaziantep'te polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücünün birçok suçtan dosyası olduğu belirlendi.

Gaziantep'te polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Bulvarı'nda şüphelendikleri 27 AZY 744 plakalı otomobilde inceleme yapmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı.

Bulvarda yaşanan kovalamaca sonucu, araç, lastiğine ateş edilerek durduruldu.

Yapılan incelemede sürücü G.A'nın "tehdit", "hakaret", "yaralama" ve "terör örgütü PKK üyesi olma" suçlarından 8 dosyasının olduğu ve hakkında yakalama kararının bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı G.A, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir? Babası İstanbul'un göbeğindeki camide imam

İntihar eden fenomenin babasıyla ilgili gerçek şaşırttı

Küçük kızı defalarca kırbaçladı

Sınıfta insanlık dışı görüntüler
Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı

Sahada sağlık görevlisi göremeyince yaptığı hareket takdir edilesi
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz