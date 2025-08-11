Gaziantep'te Polis Aracıyla Çarpışan Otomobilde Sürücü Yaralandı

Gaziantep'te Polis Aracıyla Çarpışan Otomobilde Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te, polis otosuyla çarpışan otomobildeki sürücü, kaza sonucu hafif yaralandı. Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi.

Gaziantep'te polis otosuyla çarpışan otomobildeki sürücü hafif şekilde yaralandı.

Merkez Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi 400 Nolu Cadde'de, Ali Rıza Kabakçı yönetimindeki 27 BCU 413 plakalı otomobil, polis aracıyla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan araçtaki Kabakçı, yaralandı.

Hasar alan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA / Uğur Aydıntürk - Güncel
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti

Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Enkaz altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! Bölgeden acı haber geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.