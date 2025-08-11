Gaziantep'te Polis Aracıyla Çarpışan Otomobilde Sürücü Yaralandı
Gaziantep'te, polis otosuyla çarpışan otomobildeki sürücü, kaza sonucu hafif yaralandı. Olay, Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi'nde meydana geldi.
Merkez Şahinbey ilçesi Karataş Mahallesi 400 Nolu Cadde'de, Ali Rıza Kabakçı yönetimindeki 27 BCU 413 plakalı otomobil, polis aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan araçtaki Kabakçı, yaralandı.
Hasar alan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA / Uğur Aydıntürk - Güncel