Haberler

Gaziantep'te Pleistosen Dönem Araştırmaları İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Kent Konseyi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ arasında Pleistosen dönem yüzey araştırmaları için iş birliği protokolü imzalandı. Proje, tarihi avcı-toplayıcı toplulukların yerleşim alanlarının tespitini ve elde edilen bulguların belgelenmesini amaçlıyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Gaziantep Kent Konseyi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ arasında "Gaziantep İli Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması Projesi" kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

GAÜN Rektörlüğü'nde imzalanan protokol, Gaziantep genelinde Pleistosen dönemine ait yüzey araştırmalarının yürütülmesini, prehistorik çağlarda yaşamış avcı-toplayıcı toplulukların yerleşim alanlarının tespit edilmesini, elde edilen bulguların bilimsel yöntemlerle belgelenmesini, korunmasını ve raporlanmasını amaçlıyor.

Elde edilecek veriler doğrultusunda hazırlanacak ortak raporun, kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşılması planlanıyor. Proje kapsamında ayrıca arazi çalışmaları, laboratuvar incelemeleri ve teknik–lojistik destek süreçlerinde kurumlar arası iş birliği gerçekleştirilecek.

İmza törenine, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, GAÜN Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. İsmail Baykara, Doktor Öğretim Üyesi Timur Demir ve Doktor Öğretim Üyesi Salih Kavak katıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan 4 deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi

Aldığı haber sonrası gözü döndü, market çalışanını öldüresiye dövdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Fenerbahçe, Lewandowski bombasını patlatıyor

Fenerbahçe'den Lewandowski bombası
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Malatya'da bacağından vurulan genç hastaneye kendi imkanlarıyla gitti

Tabancayla vuruldu, hastaneye kendi imkanlarıyla gitti
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Türkiye'nin köklü televizyon kanalına kötü haber
Muazzez Abacı'nın ardından Emel Sayın'dan yürek burkan veda

Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya yürek dağlayan mesaj
ABD'de hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın cenazesi Türkiye'ye nasıl getirilecek?

ABD'de hayatını kaybeden Abacı'nın cenazesi nasıl getirilecek?
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.