Gaziantep'te PKK Terör Örgütüne Operasyon: 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te polis tarafından düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösteren 2 şüpheli yakalandı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma başlattı ve A.A. ile B.A. isimli şüphelilerin terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğini tespit etti. Operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındı.