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Gaziantep'te Suriyelilerle vatandaşlar arasında kavga! Et satırıyla saldırdılar

Güncel Haberler

Gaziantep'te Suriyeliler ve bir grup, ağız ve diş sağlığı kliniği çalışanları arasında park meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi sonrasında Suriyelilerin et satırıyla saldırdığı diş teknisyeni Hamit Yıldız, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Eyüpoğlu Mahallesi'nde iddiaya göre Suriyeli bir grup, ağız ve diş sağlığı kliniği önüne otomobil park etti. Dışarı çıkan çalışanlar, gruptan araçlarını çekmelerine istedi. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, diş teknisyeni Hamit Yıldız bıçak darbesi ile yaralandı.

Gaziantep'te Suriyelilerle Türk vatandaşları arasında kavga! Et satırıyla saldırdılar

SON DURUMUNUN İYİ OLMASI SEVİNDİRDİ

İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yıldız, tedavi altına alındı. Yıldız'ın durumunun iyi olduğu belirtildi. Klinik sahiplerinin yakınları ise otomobile zarar verdi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gaziantep'te Suriyelilerle Türk vatandaşları arasında kavga! Et satırıyla saldırdılar

Gaziantep'te Suriyelilerle Türk vatandaşları arasında kavga! Et satırıyla saldırdılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hamit Yıldız Güncel Haberler

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