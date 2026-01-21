Haberler

Gaziantep'te park halindeki otomobil yandı

Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle'de park halindeki M.K'ye ait 79 AAB 192 plakalı otomobilin motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

