Gaziantep'te Park Halindeki Kamyona Çarpan Otomobilde 2 Ölü, 2 Yaralı
Gaziantep'in Araban ilçesinde park halindeki bir kamyona çarpan otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ve sağlık ekipleri bölgeye intikal etti.
Kale Mahallesi'nde Tunahan Yiğit yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, park halindeki kamyona çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile araçtaki Mehmet Çetinpolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan H.N.Ç. ile Ü.D. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel