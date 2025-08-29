Gaziantep'te Otomobilin Çarptığı 12 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Fatma Yener, hastanede 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatma Yener (12), tedavi gördüğü hastanede 5 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 24 Ağustos'ta Karacaahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Yener'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Fatma Yener, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yener'in cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundaki yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Kaçan sürücü aranırken, kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Formunu spora borçlu! 50 yaşındaki Pınar Altuğ yıllara meydan okudu

50 yaşındaki Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Yıllara meydan okudu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Metroda taciz skandalı: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı

Metroda skandal: Kadın kamerayı açınca yüzünü kapatıp kaçtı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.