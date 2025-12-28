Haberler

Gaziantep'te otomobilin çarpıp kaçtığı anne öldü, kızı ağır yaralandı

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Gündaş'a otomobil çarptı. Anne hayatını kaybederken, kızı Fatmagül Gündaş ağır yaralı. Kaçan sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Emine Gündaş hayatını kaybetti, kızı Fatmagül Gündaş ise ağır yaralı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, 80'inci Cadde'de yolun karşısına geçmek isteyen Emine Gündaş ve kızı Fatmagül Gündaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı metrelerce savruldu. Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracıyla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne Emine Gündaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazara ağır yaralanan Fatmagül Gündaş ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden annenin Emine Gündaş'ın cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan kimliği belirsiz sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

