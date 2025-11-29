Haberler

Gaziantep'te Otomobil ve Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Y.A. (32) idaresindeki 49 ABL 646 plakalı otomobil, İslahiye-Hassa karayolu Ağabey Mahallesi'nde aynı yönde ilerleyen N.O. (39) yönetimindeki 27 SK 519 plakalı traktörle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
