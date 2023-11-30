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Gaziantep'te otomobil ve 2 tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

30 Kasım 2023 20:38 Son Güncelleme: 20:40 Abone Ol

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve 2 tırın karıştığı kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mahir Havvat hayatını kaybetti ve yanında bulunan Onur Havvat ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.