Gaziantep'te otomobil ve 2 tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve 2 tırın karıştığı kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Mahir Havvat hayatını kaybetti ve yanında bulunan Onur Havvat ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ve 2 tırın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Gaziantep- Hatay karayolu İslahiye ilçesi mevkiinde, Gaziantep istikametinden Hatay istikametine giden Mahir Havvat (23) idaresindeki 27 BRM 83 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek Hasan K. idaresindeki 31 AON 752 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı ardından savurularak 31 RAY 39 plakalı tıra çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Mahir Havvat hayatını kaybetti kaybederken yanında bulunan Onur Havvat ise ağır yaralandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Havvat'ın cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ağır yaralı Onur Havvat ise ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP