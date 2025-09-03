Gaziantep'te Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Gaziantep'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Gaziantep'te otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M.A. (31) idaresindeki 27 BGN 25 plakalı otomobil ile M.E. (61) yönetimindeki 27 EB 922 plakalı tır, Gaziantep-Adana otoyolunun İncesu mevkisinde çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel