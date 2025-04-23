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Gaziantep'te Otomobil Duvara Çarptı: 5 Yaralı

Gaziantep'te Otomobil Duvara Çarptı: 5 Yaralı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpan otomobilde 1'i çocuk toplam 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Alınan ilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 27 AYC 324 plakalı otomobil İsmetpaşa Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

Kazada 1'i çocuk 5 kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel
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