Gaziantep'te Otomobil Duvara Çarptı: 5 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarpan otomobilde 1'i çocuk toplam 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Alınan ilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 27 AYC 324 plakalı otomobil İsmetpaşa Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Kazada 1'i çocuk 5 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel