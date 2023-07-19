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Gaziantep'te Orman Yangını Çıktı

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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Durmuşlar ile Hamidiye mahalleri arasındaki ormanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Durmuşlar ile Hamidiye mahalleri arasındaki ormanda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı. Büyüyen yangına, havadan da helikopterler ile müdahale ediliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

Hamidiye Nurdağı Güncel Haberler

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