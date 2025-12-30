Haberler

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle GİBTÜ ve GAÜN'de eğitime yarın ara verildi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile Gaziantep Üniversitesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime 1 gün ara verdi. Ayrıca, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Açıklamada, "İlimizde yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Bu kapsamda üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Aralık tarihinde üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte özel gereksinimli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Final sınavlarına ilişkin güncel takvim ve uygulamalara dair bilgilendirme, ilgili akademik birimlerimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır."

