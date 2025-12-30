Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle GİBTÜ ve GAÜN'de eğitime yarın ara verildi

Gaziantep'te olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ile Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) eğitime yarın ara verildi.

GİBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklama doğrultusunda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "İlimizde yarın etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Bu kapsamda üniversitemizde görev yapan engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Gaziantep Üniversitesinden yapılan açıklamada ise beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"31 Aralık tarihinde üniversitemizde eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün ara verilmiştir. Aynı tarihte özel gereksinimli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Final sınavlarına ilişkin güncel takvim ve uygulamalara dair bilgilendirme, ilgili akademik birimlerimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır."