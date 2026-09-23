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Gaziantep'te okul kantinleri ve çevrelerinde denetim yapıldı

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Gaziantep'te okul kantinleri ve çevrelerinde denetim yapıldı
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Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla okul kantinleri ve çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda eğitim görmesi amacıyla okul kantinleri ve çevrelerinde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, denetimlerde kantinlerde satışa sunulan ürünlerin uygunluğu, son tüketim tarihleri, muhafaza koşulları, hijyen ve temizlik şartları kontrol edildi.

Okul çevrelerinde de öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlar denetlendi.

Çevredeki işletmeler ile genel temizlik ve çevre düzeni incelendi.

Öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek unsurlar ve eksiklikler tespit edilerek ilgili işletme ve kişilere bildirildi.

Mevzuata aykırı durumlar tespit edilerek, yasal işlemler uygulandı.

Kaynak: AA
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