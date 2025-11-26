Gaziantep'te Öğrencilere Deneme Seti Desteği

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde sınava hazırlanan öğrencilere deneme setleri dağıtıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere sınav öncesinde kapsamlı destek sağlamak amacıyla çalışma yapıldı.

İlçede eğitim gören 8. ve 12. sınıf öğrencilerine Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık amacıyla ücretsiz deneme sınavı setleri dağıtıldı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Güneş ile birlikte Fikir Ortaokulu ve Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi'nde deneme sınavına giren öğrencileri ziyaret etti.

Sınav öncesi sınıfları gezerek gençlerle sohbet eden Başkan Tahmazoğlu, öğrencilere başarılar dileyerek moral verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, desteklerin devam edeceğini ifade etti.

Tahmazoğlu, "Bugüne kadar öğrencilerimize 3 milyon 485 bin 175 adet deneme sınavı, kaynak kitap ve soru bankası desteğinde bulunduk. Sınava kadar deneme sınavlarını sürdürerek gençlerimizi LGS'ye ve YKS'ye en iyi şekilde hazırlıyoruz." diye konuştu.