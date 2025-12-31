Haberler

Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te düzenlenen operasyon sonucunda nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve nakit para ele geçirildi.

Gaziantep'te düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentte nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 19 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 bilye atar tabanca, ruhsatsız uzi tabanca, kurusıkı tabanca, 4 bin 350 fişek, 186 bin lira nakit para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
