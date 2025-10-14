Haberler

Gaziantep'te Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti

Güncelleme:
Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek ilçedeki yatırımlar hakkında bilgilendirme yaptı ve muhtarların taleplerini dinledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Araban Sosyal Hizmet Merkezi'nde düzenlenen "Mutarlar Toplantısı"nda, ilçede yapılacak yatırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vali Çeber ve Başkan Şahin, toplantıda muhtarların taleplerini de dinledi. Toplantıya Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ile muhtarlar katıldı.

