Gaziantep'te Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Araban Sosyal Hizmet Merkezi'nde düzenlenen "Mutarlar Toplantısı"nda, ilçede yapılacak yatırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Vali Çeber ve Başkan Şahin, toplantıda muhtarların taleplerini de dinledi. Toplantıya Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ile muhtarlar katıldı.