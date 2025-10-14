Gaziantep'te Muhtarlar Toplantısı Gerçekleşti
Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek ilçedeki yatırımlar hakkında bilgilendirme yaptı ve muhtarların taleplerini dinledi.
Araban Sosyal Hizmet Merkezi'nde düzenlenen "Mutarlar Toplantısı"nda, ilçede yapılacak yatırımlar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Vali Çeber ve Başkan Şahin, toplantıda muhtarların taleplerini de dinledi. Toplantıya Araban Kaymakamı Özgür İşçimen ile muhtarlar katıldı.
Kaynak: AA / Mahmut Bazlama - Güncel