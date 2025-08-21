Gaziantep'te Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
R.T. (43) idaresindeki 42 AC 154 plakalı otomobil, Dervişpaşa Mahallesi Vatan Caddesi'nde plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü V.K. (18) yaralandı
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel