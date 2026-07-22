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Gaziantep'te 876 motosiklet sürücüsüne 11,6 milyon lira ceza

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Gaziantep'te son iki günde yapılan motosiklet denetimlerinde 876 sürücüye toplam 11 milyon 656 bin 731 lira ceza kesildi, 308 motosiklet trafikten men edildi.

Gaziantep'te son iki günde gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 876 sürücüye toplam 11 milyon 656 bin 731 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki Güneş, 75. Yıl, 60. Yıl, Bülbülzade, Fidanlık, Binevler, Cumhuriyet, İstiklal, Mimar Sinan, Yukarıbayır, Mücahitler, Düztepe, Çamlıca, Savcılı, Ulaş, Kayaönü, Boyno, Pir Sultan, 8 Şubat, Selimiye, Merveşehir, Mevlana, Onat Kutlar ve Karacaahmet mahallelerinde motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde sürücü belgesiz, kasksız, plakasız ve abartı egzozlu motosiklet kullandığı belirlenen 876 sürücüye toplam 11 milyon 656 bin 731 lira idari para cezası kesildi.

Kurallara aykırı olduğu tespit edilen 308 motosiklet ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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