Gaziantep'te Mobil Mamografi Aracıyla Kanser Taraması Yapıldı

Gaziantep'te, mobil mamografi aracı ile kanserde erken teşhis için kırsal mahallelerde yaşayan 113 bin 352 kişiye tarama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kurulan Kanserde Erken Teşhis ve Eğitim Merkezi (KETEM) mobil mamografi aracı ile kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara tarama yapılıyor.

Kentte kanser ile ilgili 76 bin 219 vatandaş bilgilendirilirken kırsal mahallelerde yaşayan 113 bin 352 vatandaşa ise kanser taraması yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Serdar Tolay, kanserde erken teşhisin önemli olduğunu belirtti.

Tolay, kadın ve erkeklere yönelik birçok kanser türünün tarama kapsamında olduğunu kaydetti.

Binevler KETEM sorumlusu Gülbin Yıldırım ise yapılan taramaların önemli olduğunu ifade etti.