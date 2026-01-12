Haberler

Büyükşehir Belediyesi kuvvetli yağış uyarılarına karşı önlem aldı

Büyükşehir Belediyesi kuvvetli yağış uyarılarına karşı önlem aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı ardından 811 personel ve 186 araçla çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yapay zeka destekli sistemlerle su yönetimini en iyi şekilde sağlamak için sahada görev yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarısı kapsamında 811 personel, 186 araç ve 170 su tahliye ekipmanı ile kapsamlı çalışma yürütüyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) Genel Müdürlüğü, İtfaiye ve Afet Yönetimi Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ve Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri koordinasyon içinde sahada görev yapıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün olası kuvvetli yağış tahmininin ardından, yapay zeka destekli Trafik Kontrol Merkezinde akıllı trafik yönetim sistemi ve şehir genelindeki canlı kamera ağı üzerinden tüm kritik noktalar anlık olarak takip altına alındı.

Saatlik yağış miktarları, yoğunluk verileri ve olası su birikimi riskleri sistem üzerinden analiz edilerek ekiplerin sahaya yönlendirilmesi sağlandı.

Alleben Deresi ve kuzey kuşaklama kanallarında su seviyeleri anlık olarak izlenirken, doluluk oranları ve debi değişimleri yapay zeka destekli sistemler üzerinden takip ediliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de günün ilk saatlerinde çalışmaları sahada ve merkezlerde takip ederek sürece ilişkin anlık bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, su yönetiminin altın yönetimi kadar önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer iyi yönetilmezse bölgede su krizleri derinleşecek, su savaşları başlayacak. Bizim yaptığımız şey öngörmek, tedbir almak. Önce tedbir, sonra tevekkül. Tabii tedbiri nasıl alıyoruz? Tedbiri teknoloji ve yetişmiş insan gücüyle alıyoruz. Makine ekipmanla alıyoruz. Dünyadaki bütün gelişmeleri takip ediyoruz. Teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli kendimizi yeniliyoruz. Bu yenilenme bize büyüyen şehrin irileşmeden sağlıklı büyümesini sağlıyor. "

GASKİ Genel Müdürü Sevda Usalp ise kentte yağan tüm yağmur, yağmursuyu hattıyla birlikte çok düzgün bir şekilde toplandığını ve daha sonra da Doğanpınar Barajı'nda tarımsal sulama olarak kullanılmak üzere toplandığını ifade etti.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi

Cezaevi hayatı 62 gün sürdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi

''Onlar da gelecek'' diyerek transferde büyük müjdeyi verdi
28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor

28 yaşındaki Esra boğularak öldürüldü, şüphelileri duyan şaşırıyor