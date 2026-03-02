Gaziantep'te iş yerlerinin kurşunlanmasına ilişkin 6 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te iş yerlerinin kurşunlanmasıyla ilgili gerçekleştirilen operasyon sonucunda 9 kişi gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Yapılan aramalarda silah ve bıçaklar ele geçirildi.
Gaziantep'te iş yerlerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde iş yerlerinin kurşunlanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramada kalaşnikof tüfek, 2 pompalı tüfek, 18 bıçak ele geçirildi.
Emniyetteki işlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.