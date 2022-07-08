Gaziantep'te "kurban yakalama timi" kaçan danayı yakaladı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan kurban yakalama timi, kaçan kurbanlık danayı yakalayarak sahibine teslim etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan kurban yakalama timi, kaçan kurbanlık danayı yakalayarak sahibine teslim etti. Şahinbey ilçesi Güneş Mahallesi'nde kurbanlık için aldığı danayı kaçıran Yusuf Özdemir, kendi imkanlarıyla yakalayamayınca belediye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığına bağlı kurban yakalama timi, bir süre kovalamacanın ardından uyuşturucu iğne ile hayvanı etkisiz hale getirdi. Özdemir, kaçan danayı kovaladıklarını daha sonra belediye ekiplerinin uyuşturucu iğne ile hayvanı etkisizleştirdiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan 5 araç ve 15 kişiden oluşan yakalama timi, 1 aylık eğitimin ardından arife günü ve bayram boyunca vatandaşa hizmet verecek. AA / Adsız Günebakan - Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şahinbey Güncel Haberler

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