Gaziantep'te Kurban Bayramı Kutlamaları

Gaziantep'te Kurban Bayramı Kutlamaları
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Gaziantep'teki protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak bayramın huzur, kardeşlik ve paylaşma duygularını yücelttiğini belirttiler. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bayramın insanlığa merhameti hatırlatmasını umduğunu ifade etti.

Gaziantep'teki protokol üyeleri, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı'nın huzur, kardeşlik ve paylaşma duygularını yücelten bir bayram olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı'nın millete ve İslam alemine hayırlar getirmesini dileyen Şahin, şunları aktardı:

"Kurban Bayramı'nın gönülleri yumuşatması, idrakleri aydınlatması ve insanlığa vicdanı, merhameti yeniden hatırlatması en büyük temennimizdir."

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Başkanı Cengiz Şimşek'te, bayramların, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olduğunu söyleyerek Kurban Bayramı'nı kutladı.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise, Kurban Bayramı'nın manevi değerleri bir kez daha yücelteceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
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