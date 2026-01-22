Gaziantep'te kumar oynatılan adreste 4 kişi yakalandı

Gaziantep'te kumar oynatılan bir adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesinde ruhsatsız faaliyet gösteren ve kumar oynatılan bir adres olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda, kumar oynamada kullanılan materyaller ele geçirilirken, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan 3 şüpheli ile kumar oynayan 1 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.