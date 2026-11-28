Gaziantep'te koklear implant ameliyatıyla işitme yetisi kazanan çocuklar, şiir okuyup şarkı söyleyerek sahne aldı.

Gaziantep Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda, işitme kaybı yaşayan çocuklar ve ailelerine yönelik "İşitme Farkındalığı Aile Günleri" etkinliği düzenlendi.

Kulak Burun Boğaz Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Secaattin Gülşen, koklear implant kullanan çocuklar ve aileleriyle bir araya gelmek amacıyla programı düzenlediklerini söyledi.

İşitme kaybının erken dönemde tedavisi ve ameliyat sonrasındaki rehabilitasyon sürecinin önemine dikkati çeken Gülşen, ailelere işitme ve dil gelişimi konusunda bilgi verdiklerini belirtti.

Etkinlikte, bebeklik döneminde işitme kaybı yaşayan ve ameliyat sonrası duymaya başlayan çocukların şiir okuyup koro performansı sergilediğini anlatan Gülşen, "Bir hekim olarak çok mutlu oldum, tarifsiz bir duygu." dedi.

Ameliyattan 3-4 hafta sonra çocukların sesleri duymaya başladığını ifade eden Gülşen, "Çocukların tepkileri çok değişik oluyor. Kimi ağlıyor, kimi annesine sarılıyor, kimi şaşkın ifadelerle etrafına bakınıyor. Bunlara şahitlik etmek ve ailelerin yüzündeki mutluluğu görmek tarif edilemez bir duygu. Buna vesile olmaktan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kalkınmanın yalnızca köprü ve tünel gibi yatırımlarla ölçülemeyeceğini, insanların huzur ve mutluluğunun da önemli olduğunu ifade etti.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ise işitme kaybı yaşayan çocukların yeniden duyabilmesinin önemli olduğunu, üniversitenin tıp ve mühendislik fakültelerindeki akademisyenlerin ortak projeler yürüttüğünü kaydetti.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Onur Bayrakçı da etkinlikle toplumsal farkındalığı artırmayı ve ailelere rehberlik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

İşitmenin insanın hayatla, toplumla ve çevresiyle iletişim kurmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Bayrakçı, tıbbi müdahalenin yanı sıra aile desteği ve rehabilitasyonun da tedavi sürecinde etkili olduğunu dile getirdi.

Program, çocukların sahnede şarkı söylemesiyle sona erdi.

Kaynak: AA