Gaziantep'te Kırsal Mahalle Yollarında Yenileme Çalışmaları Başladı
Gaziantep'in Araban ilçesindeki kırsal mahalle grup yollarında yenileme çalışmaları başladı. Ekipler, bozulan 4 bin 200 metrelik asfalt yolun yenilenmesi için zemin çalışması yürütüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki kırsal mahalle grup yollarında yenileme çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Araban-Fıstıklıdağ Mahallesi grup yolunda bozulan 4 bin 200 metrelik asfalt yolun yenilenmesi için zemin çalışması yürütüyor.

Yenileme çalışmasının sürdüğü yol, Araban'ın yanı sıra Adıyaman'ın Besni ve Şanlıurfa'nın Bozova ilçelerine bağlı köylere ulaşım sağlıyor.

