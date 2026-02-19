Haberler

Gaziantep'te kavgaya karışan yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi

Güncelleme:
Gaziantep'te Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen kavgaya karışan 9 şüpheliden 6'sı sınır dışı edildi. 1 şüpheli ev hapsine alınırken, 1'i serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat Pazartesi günü Şirinevler Mahallesinde meydana gelen kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 6'sı sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi, 1 şüphelinin serbest bırakılması kararı verildi. 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA " / " + Ömer Faruk Salman -
