Gaziantep'te kavgaya karışan yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi
Gaziantep'te Şirinevler Mahallesi'nde meydana gelen kavgaya karışan 9 şüpheliden 6'sı sınır dışı edildi. 1 şüpheli ev hapsine alınırken, 1'i serbest bırakıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat Pazartesi günü Şirinevler Mahallesinde meydana gelen kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 6'sı sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi, 1 şüphelinin serbest bırakılması kararı verildi. 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA " / " + Ömer Faruk Salman -