Gaziantep'te kavgaya karışan yabancı uyruklu 6 kişi sınır dışı edildi

Gaziantep'te kavgaya karışan 9 şüpheliden 6'sı sınır dışı edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 16 Şubat Pazartesi günü Şirinevler Mahallesinde meydana gelen kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 6'sı sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edilirken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi, 1 şüphelinin serbest bırakılması kararı verildi. 1 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği belirtildi.