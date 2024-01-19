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Gaziantep'te Karısını Tabancayla Öldüren Kişi Tutuklandı

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olayda, Eyüp Turan Karabağ tarafından tabancayla öldürülen Bahar Karabağ'ın katili tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karısını tabancayla öldüren kişi tutuklandı.

Yeditepe Mahallesi İncetahtacı Sitesi B Blok'taki evlerinde tartıştığı eşi Bahar Karabağ'ı (31) tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra gözaltına alınan Eyüp Turan Karabağ'ın (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Karabağ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Eyüp Turan Karabağ, dün evlerinde tartıştığı karısı Bahar Karabağ'ı tabancayla öldürmüş, çiftin 2 çocukları olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Eyüp Turan Gaziantep Şahinbey Tutuklama Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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