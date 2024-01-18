Gaziantep'te Karısını Tabancayla Öldüren Kişi Gözaltına Alındı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan olayda, Eyüp Turan Karabağ isimli kişi karısını tabancayla vurarak öldürdü. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve Karabağ gözaltına alındı. Çiftin 2 çocuğu olduğu belirtildi.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karısını tabancayla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.
Yeditepe Mahallesi İncetahtacı Sitesi B Blok'taki evlerinde Eyüp Turan Karabağ (34) ile eşi Bahar Karabağ (31) arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın ardından Eyüp Turan Karabağ, tabancayla eşine ateş etti.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Karabağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Polis ekipleri Eyüp Turan Karabağ'ı gözaltına aldı.
Karabağ'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.