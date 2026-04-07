Kargo paketindeki radyo içerisinden sentetik ecza çıktı

İslahiye ilçesinde yapılan denetimlerde, bir kişinin elindeki kargo paketinde gizlenmiş eski bir radyo içinde sentetik ecza bulundu. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada, kargo paketinden çıkan eski radyo içerisine gizlenmiş sentetik ecza ele geçirildi.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Birimi ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetimler sırasında parkta oturan bir şahsın elindeki kargo paketinden şüphelendi. Yapılan kontrolde, paket içerisinden çıkan eski radyo incelendi.

Radyonun içerisine zulalanmış halde çok sayıda sentetik ecza bulunduğu tespit edildi.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
