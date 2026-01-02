Gaziantep'te karbonmonoksitten etkilenen aynı aileden 7 kişi tedavi altına alındı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Vatan Mahallesi'nde karbonmonoksitten etkilenen bir aileden 7 kişi baygın bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hastaneye kaldırılan aile üyelerinin tedavi altına alındığını açıkladı.
Vatan Mahallesi'nde yaşayan aile üyelerinden haber alamayan yakınları, kontrol için gittikleri evde 7 kişiyi baygın buldu.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Karbonmonoksitten etkilenen M.U, A.U, İ.U, M.U, S.U, Z.U. ve Y.U. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel