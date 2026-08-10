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Karavanda rahatsızlanan yaşlı adam hayatını kaybetti

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karavanda yalnız yaşayan 73 yaşındaki Fadıl Kaya, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde karavanda fenalaşan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Camisi önünde park halinde olan 31ACY 275 plakalı karavanda yalnız yaşayan 73 yaşındaki Fadıl Kaya'nın rahatsızlandığını fark eden mahalleliler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaya, ambulansla kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaya yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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