Gaziantep'te çocuklar tepsi, poşet ve leğenlerle kaydı

Gaziantep'te çocuklar tepsi, poşet ve leğenlerle kaydı
Güncelleme:
Gaziantep'te etkili olan kar yağışı sonrası çocuklar, eğlenceli anlar yaşamak için tepsi, poşet ve leğenle kayarak karın tadını çıkarıyor.

GAZİANTEP'te etkili olan kar yağışıyla birlikte çocuklar, tepsi, poşet ve leğen ile kayarak eğlendi.

Kentte perşembe günü öğle saatlerinde başlayan kar yağışının ardından çocuklar, mahalledeki eğimli arazide poşet, tepsi ve leğen ile kaydı. Tatili fırsat bilen çocuklar, soğuk havaya aldırış etmeden karın keyfini çıkarırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
