Gaziantep'te polisler kar topu oynadı
Gaziantep'te iki gündür süren kar yağışının ardından, polis ekipleri caddeleri ve sokakları beyaza bürüyan karla eğlenceli vakit geçirerek kar topu oynadı.
Kentte iki gündür etkisini gösteren yağış cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Yağış sonrası dışarı çıkan vatandaşların yanı sıra polis ekipleri de karın keyfini yaşadı.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel