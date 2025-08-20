Gaziantep'te Kamyonetin Çarptığı 9 Yaşındaki Suriyeli Kız Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir kamyonetin geri manevra yaptığı esnada 9 yaşındaki Suriyeli Emine Berut'a çarpması sonucu çocuk yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltına alındı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyonetin çarptığı Suriyeli Emine Berut (9), yaşamını yitirdi.

Kaza, öğle saatlerinde Tekstilkent Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün geri manevra yaptığı 27 AHD 569 plakalı kamyonet, yol kenarında bulunan Emine Berut'a çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kamyonetin altından çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Berut'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü gözaltına alındı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
