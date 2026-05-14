Gaziantep'te gençlere medya eğitimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle Gaziantep'te düzenlenen 'Kadraj Hazırsa Gelecek Yayında' programında üniversite öğrencilerine röportaj, haber ve sosyal medya için video hazırlama yöntemleri uygulamalı olarak öğretildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü ile Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği işbirliğinde Gaziantep'te "Kadraj Hazırsa Gelecek Yayında" adlı eğitim programı düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Şehitkamil Yurdu'nda düzenlenen programda, röportaj, haber ve sosyal medya için video hazırlama yöntemleri üniversite öğrencilerine uygulamalı olarak aktarıldı.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Başkanı Aytekin Polatel, AA muhabirine, bu programın 4 ilde düzenleneceğini, kamera önü ve arkası deneyimlerini bir eğitim çerçevesinde gençlere anlatabilmeyi amaçladıklarını belirtti.

Polatel, "Dijital çağda sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiği noktasında geleneksel medyanın kurallarını sosyal medyada kullanılabilir hale getirmek ve bu çerçevede eğitimler vermek amacıyla yapılan bir programdır." dedi.

Programda, serbest muhabir Selda Güneysu, haber teknikleri konusunda eğitim verirken görüntü yönetmeni Mehmet Rıza Marufoğlu ise kadraj, kurgu, ses ve ışık teknikleriyle ilgili bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
