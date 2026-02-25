Haberler

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyonda gümrük kaçağı 6 bin 890 paket sigara ve 3 bin 550 litre akaryakıt ele geçirdi, 10 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.




