Gaziantep'te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, yapılan aramada çok sayıda cep telefonunu ve teknolojik ürünü ele geçirdi.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte kaçakçılık faaliyetleri yürütenlere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda düzenledikleri operasyonda S.A'yı gözaltına aldı.
Adresinde yapılan aramada ise 50 cep telefonu, 22 akıllı kol saati, 37 kablosuz kulaklık ele geçirildi.
S.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.